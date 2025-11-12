ضبط 33 ألف قطعة حلوى أطفال مجهولة المصدر في الأقصر

محافظ الأقصر يستقبل عددًا من المواطنين لحل مشكلاتهم وتلبية مطالبهم (صور)

الأقصر - محمد محروس:

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر حملة رقابية موسعة استهدفت بندر الأقصر، في إطار توجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمخابز للتأكد من الالتزام بالقوانين التموينية وضمان جودة وسلامة السلع الغذائية المعروضة للمواطنين.

قاد الحملة المهندس عبد الرازق الصافي، وكيل مديرية التموين بالأقصر، تحت إشراف المهندس جبريل بكري، مدير عام التجارة الداخلية، وبرئاسة جندي سعيد، كبير مفتشي التموين، وعضوية رفاعي أحمد، مفتش التموين، ومحمد صلاح، ممثل جهاز حماية المستهلك بالأقصر.

أسفرت الحملة عن ضبط صاحب مخزن للسلع الغذائية بناحية نجع الخطباء ببندر الأقصر، لحيازته كميات كبيرة من السلع الغذائية مجهولة المصدر، غير مدون عليها تاريخ الإنتاج أو الصلاحية، ودون فواتير قانونية تُثبت مصدرها.

وجرى التحفظ على المضبوطات، التي شملت 21 كرتونة حلوى "بون بون" وأصناف حلوى أطفال بإجمالي 33,600 قطعة، لحين اتخاذ الإجراءات القانونية.

كما حررت الحملة محضرين لعدم الإعلان عن الأسعار بعدد من الأنشطة التجارية المختلفة. وفي مجال المخابز، تم ضبط مخالفة إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، ومخالفتين لإنتاج خبز ناقص الوزن، ومخالفة لعدم وجود قائمة تشغيل بالمخبز.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، وإحالة المحاضر إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.