بالصور- جامعة بنها تواصل مبادرة "من أجل قلوب أطفالنا"

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

واصلت جامعة بنها، من خلال قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، فعاليات مبادرة "من أجل قلوب أطفالنا"، ضمن حرص الجامعة على دعم صحة طلاب المدارس وتوفير الرعاية الوقائية والعلاجية لضمان نشء سليم وصحة أفضل لأبنائنا في المستقبل.

وجاءت فعاليات القافلة الطبية الجديدة برعاية الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، والدكتور محمد الأشهب، عميد كلية الطب البشري ورئيس مجلس إدارة مستشفيات بنها الجامعية، وبإشراف الدكتورة نرمين عدلي، وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبالتعاون مع مصطفى عبده، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، وبتنسيق وحضور الأستاذة رانيا معتز، أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي استمرار إطلاق قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة للعديد من المبادرات الصحية في مختلف مراكز محافظة القليوبية، تفعيلاً لدور الجامعة ومسئولياتها المجتمعية، ودعمًا لجهودها في تحقيق التنمية الصحية المستدامة من خلال التصدي للأمراض المختلفة.

وأشار "الجيزاوي" إلى أن مبادرة "من أجل قلوب أطفالنا" تستهدف تنفيذ القوافل الطبية التي تجوب مدارس التعليم الأساسي على مستوى المحافظة، لتوقيع الكشف الطبي على الطلاب والاكتشاف المبكر للأمراض.

من جانبها، أوضحت الدكتورة نرمين عدلي أن قافلة اليوم استهدفت مدرسة المنشأة الكبرى الابتدائية الحديثة رقم (1) بمركز كفر شكر، وضمّت عدداً من التخصصات الطبية، حيث تم توقيع 498 كشفًا طبيًا في تخصصات العيون، والأنف والأذن والحنجرة، والأطفال، والروماتيزم.

وأضافت أن القافلة شملت: 114 حالة أمراض عيون، 136 حالة أنف وأذن، 115 حالة أطفال، 133 حالة روماتيزم.

كما تم عمل 10 نظارات طبية وصرف العلاج مجانًا للطلاب، فضلًا عن تحويل بعض الحالات إلى مستشفى بنها الجامعي لإجراء الفحوصات والإشاعات اللازمة.

وتأتي هذه الجهود ضمن استمرار مبادرات جامعة بنها لخدمة المجتمع المحلي، وتعزيز الوعي الصحي لدى طلاب المدارس، ودعم خطط الدولة في توفير الرعاية الصحية الشاملة للمواطنين.