في ظروف غامضة.. مصرع ربة منزل بطلق ناري بشمال قنا

قنا - عبدالرحمن القرشي:

لقيت ربة منزل مصرعها، اليوم الأربعاء، متأثرة بإصابتها بطلق ناري في ظروف غامضة داخل قرية عزبة البوصة التابعة لمركز أبوتشت، شمال محافظة قنا.

وتلقى اللواء مدير أمن قنا إخطارًا من مركز شرطة أبوتشت يفيد بورود بلاغ بمصرع ربة منزل بطلق ناري داخل القرية المذكورة.

وانتقلت قوة من وحدة مباحث المركز إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص الأولي مصرع ربة منزل تُدعى "م. أ – 40 عامًا"، إثر إصابتها بطلق ناري، وجارٍ تحديد ملابسات الواقعة وظروف حدوثها.

وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى أبوتشت المركزي تحت تصرف النيابة العامة، فيما حررت الأجهزة الأمنية محضرًا بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق التي كلفت فريق البحث الجنائي بسرعة كشف ملابسات الحادث وضبط الجناة المحتملين.