

أسيوط ـ محمود عجمي:

أعلنت اللجنة العامة المشرفة على انتخابات مجلس النواب بالدائرة الرابعة بمحافظة أسيوط، ومقرها مراكز أبوتيج وصدفا والغنايم، الحصر العددي لأصوات الناخبين عقب انتهاء عمليات الفرز داخل اللجان الفرعية.

وجاءت نتائج المرشحين بحسب الحصر العددي على النحو التالي: أمين فتحي أمين على طنطاوي 29,918 صوتًا، وعادل محمد حجازي أحمد 21,641 صوتًا، وعلاء الدين خيرالله محمد 12,064 صوتًا، ونشأت محمود عبدالعليم حسين، 1,776 صوتًا، وأحمد أحمد شكر عثمان 7,808 صوتًا، والحسيني عيسي جلال أحمد 13,248 صوتًا، ومحمد جمال شاكر عثمان 25,071 صوتًا.

وشمل الحصر العددي أيضا: وعبدالرحمن جمال عبدالعال محمد 6,620 صوتًا، وعلى علام محمد عبدالعال 3,431 صوتًا، وبسام فراج حماد محمد 3,197 صوتًا، وأحمد أيمن عبدالرحمن محمد 11,000 صوتًا، مكرم رمزي نخلة مخائيل 4,141 صوتًا، وأمير ثابت أحمد محمود 2,842 صوتًا، وعماد عنتر أحمد بخيت 7,333 صوتًا، وإيهاب محمد فوزي محمد 6,266 صوتًا.

كما شمل الحصر كلا من: همام عزوز أحمد موسى 2,604 صوتًا، وإيهاب سمعان فلى متياس 3,779 صوتًا، وعمران عثمان موسى عمران 26,611 صوتًا، وإبراهيم على عبدالعال بكري 1,540 صوتًا، وعبدالحميد عبدالعزيز عبدالحميد 15,936 صوتًا، وحماده أمام أحمد عطية حسين 5,196 صوتًا، وهاني عبدالعواض إسماعيل سيد 5,799 صوتًا، وأحمد أبوالحسن هاشم حسن 4,849 صوتًا، ومصطفى نصرالدين متولى محمد 2.246 صوتًا، ومحمد على عمر رشوان 6,979 صوتًا، وعبدالخالق موسى عبدالخالق 4,316 صوتًا.

وتُنتظر النتائج النهائية بعد ضم أصوات المصريين بالخارج، تمهيدًا لإعلان الأسماء الرسمية للفائزين من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات، وسط توقعات بمنافسة قوية بين عدد من الأسماء البارزة.