

أسيوط ـ محمود عجمي:

أعلنت اللجنة العامة المشرفة على انتخابات مجلس النواب بالدائرة الثانية بمحافظة أسيوط، مقرها مراكز ديروط والقوصية ومنفلوط، الحصر العددي لأصوات الناخبين عقب انتهاء عمليات الفرز داخل اللجان الفرعية، فيما لا يزال الإعلان الرسمي معلقًا على انضمام أصوات المصريين بالخارج.

جاءت نتائج المرشحين بحسب الحصر العددي على النحو التالي: إبراهيم عبدالنظير عبدالرحيم 142,249 صوتًا، ويونس يونس أحمد عمر 139,899 صوتًا، ومحمد الباشا عيد أحمد محمود 127,789 صوتًا، وراشد محمد أبوالعيون وهمان 115,280 صوتًا، وأحمد إبراهيم صبري أحمد 82.852 صوتًا، ومحمد أحمد محمد عثمان 102,388 صوتًا، ومحمد أحمد محمد عثمان 102,388 صوتًا، ومحمد حسن عبدالرحمن عبدالله 43,774 صوتًا.

وشملت النتائج أيضا: محمود أحمد عبدالحميد 28,922 صوتًا، وشبيت محمد عبدالله 43,374 صوتًا، وحماده جعفر عبدالحكيم 25,797 صوتًا، وعزام فتحى على ابورجيل 41,425 صوتًا، ومحمد امين محمود جبر 26,965 صوتًا، ومساعد احمد على عبدالرحيم الليثي 35,957 صوتًا، وعبدالغني فولي نياظ إبراهيم 28,131 صوتًا، ويوسف محمد عبدالرحيم خليل 37,900 صوتًا، ومحمد جمال عباس زهري 33,213 صوتًا، ومايكل عزت عطا هلال 24,220 صوتًا.

كما شملت النتائج كلا من: إبراهيم يوسف أحمد 30,875 صوتًا، واسامه مصطفى عبداللطيف 70,732 صوتًا، وعبدالتواب عبدالمنعم على 34,391 صوتًا، و روبرت سمير يني جرجس 121,915 صوتًا، ومحمود عبدالمنعم زين قرشي 99,255 صوتًا، وسيد محمد عبدالعواض محمود 106,716 صوتًا، وحمدي عبدالعظيم الهم وريد 8,202 صوتًا، وطه محمود حسن على 10,947 صوتًا.

وتُنتظر النتائج النهائية بعد ضم أصوات المصريين بالخارج، تمهيدًا لإعلان الأسماء الرسمية للفائزين من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات، وسط توقعات بمنافسة قوية بين عدد من الأسماء البارزة.