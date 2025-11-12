

الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس النواب بالإسكندرية، صباح اليوم الأربعاء، الحصر العددي لأصوات الناخبين في الدائرة الأولى ومقرها المنتزه، بنظامي الفردي والقائمة.



وأكدت اللجنة أن هذه النتائج تمثل حصراً أوليًا للأصوات التي حصل عليها كل مرشح ولا تعد إعلانا للنتيجة، فيما تتولى الهيئة الوطنية للانتخابات إعلان النتائج الرسمية.

وأظهر الحصر العددي، أن إجمالي عدد الناخبين المقيدين بجميع لجان الدائرة الأولى، بلغ مليون و263 ألفاً و674 ناخباً، أدلى منهم 127 ألفاً و608 ناخبين بأصواتهم.



وبلغ إجمالي الأصوات الصحيحة 94 ألفاً و290 صوتاً، بينما بلغ عدد الأصوات الباطلة 33 ألفاً و318 صوتاً.

وتصدر السباق الانتخابي على المقاعد الفردية ثلاثة مرشحين بأعلى الأصوات، حيث حصل أشرف سردينة على 58 ألفاً و9 أصوات، رمضان بطيئة بـ 57 ألفاً و140 صوتاً، محمد حسين الحمامي 56 ألفاً و291 صوتاً.

وجاءت أصوات باقي المرشحين كالتالي: حصل هشام إبراهيم على 36 ألفاً و260 صوتاً، عطا سليم على 35 ألفاً و547 صوتاً، ورفعت الهواري على 11 ألفاً و739 صوتاً، عبدالسلام العمراوي على 11 ألفاً و598 صوتاً، محمد السعداوي على 8 آلاف و112 صوتاً، نزيه هيبة على 6 آلاف و789 صوتاً، وإيهاب محمود 6 آلاف و129 صوتاً، أحمد فتحي 5 آلاف و375 صوتاً، ماري فايز على 4 آلاف و809 أصوات، وعيد إبراهيم 3 آلاف و866 صوتاً، صبري جابر 2876 صوتاً.



فيما حصد كل من، كريمة مناع 2640 صوتاً، عمرو عثمان 2923، بولس جرجس 3772 صوتا، أحمد صلاح الدين 3206 صوتا، عبد الله سليمان 2640 صوتا، كريم عبدالغني 4054 صوتا، التابعي إبراهيم 19 ألف و141 صوتا، أمل النجار 2452 صوتا، أحمد إبراهيم 12446 صوتا، محمد شوقي صوتا، 3112، سامي بدر الدين 3913 صوتا.

وأظهر كشف الحصر العددي للأصوات في نظام القائمة في اللجنة العامة الأولى ومقرها المنتزه بالإسكندرية، أن إجمالي عدد من أدلوا بأصواتهم في جميع اللجان بلغ 127 ألف و608 ناخبًا، وبلغ عدد الأصوات الباطلة في جميع اللجان 4253 صوتا، وإجمالي الأصوات الصحيحة في جميع اللجان 123 ألف و355 صوت.

وتضم محافظة الإسكندرية خمس دوائر انتخابية عامة هي: الدخيلة، ومحرم بك، والرمل أول وثان، والمنتزه أول وثان، وسيدي جابر وباب شرقي، ويبلغ إجمالي عدد من لهم حق التصويت في المحافظة 4 ملايين و475 ألف ناخب، موزعين على 316 مقرًا انتخابيًا و558 لجنة فرعية.

ويتنافس في انتخابات مجلس النواب بالإسكندرية 89 مرشحًا على 15 مقعدًا فرديًا، إلى جانب 17 مقعدًا للقائمة.