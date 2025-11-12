

بني سويف- حمدي سليمان:



أعلنت اللجنة العامة المشرفة على انتخابات مجلس النواب بالدائرة الثالثة، ومقرها مركز شرطة إهناسيا بمحافظة بني سويف، الحصر العددي لأصوات الناخبين، إذ بلغ عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم 89 ألفًا و226 ناخبًا، من بينهم 88 ألفًا و91 صوتًا صحيحًا.

جاءت نتائج المرشحين على المقاعد الفردية بالدائرة وعددهم 9 مرشحين كالتالي:

سيد محمد محمد، وشهرته سيد الجزار، 46 ألفًا و112 صوتًا، وعلي علي محمد بدر الشهير بـ علي بدر، 9 آلاف و23 صوتًا، وسامي توفيق محمد كامل، 7 آلاف و517 صوتًا، وياسر سيد عباس وشهرته ياسر خشبة، 5 آلاف و171 صوتًا، وأحمد عبد الرؤوف أحمد، 5 آلاف و65 صوتًا، وحسام سيد عبد الحميد، 5 آلاف و159 صوتًا، ومحمود إيهاب محمد، 4 آلاف و547 صوتًا، وأحمد رمزي أحمد، 3 آلاف و180 صوتًا، ومحمود فوزي مفتاح، 2 ألف و317 صوتًا.

أكدت اللجنة العامة، أن ما جرى الإعلان عنه يُعد حصرًا عدديًا مبدئيًا، تمهيدًا لإرسال النتائج النهائية إلى الهيئة الوطنية للانتخابات.