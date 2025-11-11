بـ 6 إجراءات عاجلة.. الإسكندرية تتأهب لنوة المكنسة شديدة الأمطار

الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

أعلنت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، اليوم الثلاثاء، رفع درجة الاستعداد والطوارئ تحسبًا لموجة الأمطار المتوقعة بدءًا من مساء اليوم، تزامنًا مع نوة "المكنسة".

وأشارت الشركة، في بيان إلى أنه جرى نشر السيارات والبدالات منذ الساعة 7 مساءً، ووقف الإجازات وبدل الراحات، فضلًا عن استمرار أعمال تطهير الشنايش المطابق، وتخفيض منسوب البيارات.

وأضافت أن خطة الطوارئ تشمل متابعة مناسيب المصارف على مدار الساعة، وتواجد فرق الطوارئ على مدار الساعة، وكافة القيادات المعنية لحل أي مشكلة، والاستجابة لبلاغات المواطنين.

يشار إلى أن نوة المكنسة تبدأ في منتصف نوفمبر من كل عام، وتستمر لمدة 4 أيام، ويصاحبها رياح شمالية غربية تكنس البحر وأمطار غزيرة، وقد تبدأ مبكرًا أو تتأخر أيام عن موعدها.