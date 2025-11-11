أسيوط- محمود عجمي:

أكد اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، استمرار عملية التصويت داخل 30 لجنة فرعية بالمحافظة، نظرًا للإقبال الكبير من المواطنين على الإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب، في الوقت الذي أُغلقت فيه وبدأت أعمال الفرز داخل 370 لجنة فرعية أخرى.

وأوضح المحافظ، أن التصويت سيستمر في هذه اللجان حتى يدلي آخر ناخب بصوته، مشيرًا إلى أن العملية الانتخابية شهدت مشاركة واسعة من مختلف الفئات، خاصة الشباب والمرأة، في مشهد يعكس وعي أبناء أسيوط وحرصهم على ممارسة حقوقهم الدستورية والمشاركة الفاعلة في الاستحقاق الانتخابي.

وأضاف أبو النصر، أن غرفة العمليات المركزية ومركز السيطرة بديوان عام المحافظة يتابعان سير العملية الانتخابية لحظة بلحظة باستخدام أحدث تقنيات الاتصال والمراقبة الميدانية، بالتنسيق مع الغرف الفرعية بالمراكز والمدن، لرصد أي ملاحظات أو بلاغات والتعامل معها فورًا. وشدد على أن دور الأجهزة التنفيذية يقتصر على الدعم الفني واللوجستي وضمان الحياد الكامل تجاه جميع المرشحين، بما يضمن خروج الانتخابات بصورة مشرفة تليق بمحافظة أسيوط وأبنائها.

يُذكر أن عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت في انتخابات مجلس النواب بالمحافظة يبلغ نحو 3 ملايين و50 ألفًا و191 ناخبًا، موزعين على 4 لجان عامة و402 مركز انتخابي يضم 492 لجنة فرعية، ويتنافس فيها 105 مرشحين بالنظام الفردي و12 مرشحًا بنظام القوائم، تحت إشراف كامل من أعضاء الهيئات القضائية.