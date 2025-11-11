ندوات توعوية للعاملين بالقطاع الخاص عن حقوقهم ومسؤولياتهم في الأقصر

الأقصر – محمد محروس

نظمت مديرية العمل بمحافظة الأقصر ندوة تثقيفية حول أحكام قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، وذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، بضرورة نشر الوعي بين العاملين في القطاع الخاص بأهم مستجدات القانون وحقوقهم وواجباتهم في بيئة العمل.

وأوضح محمود باسل، مدير مديرية العمل بالأقصر، أن الندوة تناولت تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة والإجازات، إلى جانب استعراض الحقوق والمسؤوليات المتبادلة بين العمال وأصحاب الأعمال، بما يحقق التوازن في العلاقة بين الطرفين. كما تطرقت الندوة إلى بنود القانون المتعلقة بإجازات الوضع للأم، وإجازات رعاية الأطفال، وسبل تحقيق التوازن بين الحياة الأسرية والعملية.

وأضاف "باسل" أن اللقاء تضمن مناقشة عدد من الموضوعات المرتبطة بتمكين المرأة اقتصاديًا، وتحقيق المساواة بين الجنسين في سوق العمل، والقضاء على التمييز ضد المرأة، ونشر الوعي بحقوقها وواجباتها في بيئة العمل، مؤكدًا أهمية دور القانون في تعزيز مشاركة المرأة وتحقيق التوافق بين واجباتها الأسرية ومتطلبات عملها.

وفي سياق متصل، نفذت المديرية عددًا من حملات التفتيش الميدانية للتأكد من تطبيق أحكام قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، حيث شملت الحملات عددًا من المطاعم والمولات التجارية لمراجعة تراخيص عمل الأجانب، وعقود العمل المبرمة، والشهادات الصحية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة من تحرير محاضر أو إنذارات بحق المنشآت المخالفة، مع إخطار مكاتب الصحة في حالة عدم توافر الشهادات الصحية.

كما عقدت مديرية العمل لقاء اليوم المفتوح بمقرها لبحث طلبات وشكاوى المواطنين، والتأكد من التزام العاملين بالإجراءات المنظمة للعمل، والعمل على إيجاد الحلول المناسبة بما لا يتعارض مع القانون، تعزيزًا لمبدأ التواصل المباشر بين المواطنين والمسؤولين.