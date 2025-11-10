بعد 11 شهرًا.. استخراج هاتف محمول من معدة مريض بالمنصورة (صور)

بالصور.. إقبال متزايد قبل انتهاء تصويت اليوم الأول لانتخابات النواب بالوادي

الدقهلية - رامي محمود:

في واقعة طبية نادرة، نجح فريق طبي بمركز جراحة الجهاز الهضمي بجامعة المنصورة، في استخراج هاتف محمول من معدة مريض ظل بداخلها لمدة 11 شهرًا، وذلك بعدما حضر إلى المستشفى يعاني من آلام مستمرة.

كان المريض قد أفاد بأنه ابتلع الهاتف منذ 11 شهرًا، وجاءت عملية الاستخراج بالمنظار بعد فشل محاولات سابقة، وتجنبًا للتدخل الجراحي الذي كان مطروحًا كخيار في حالة حدوث أي طارئ طبي.

استغرقت عملية استخراج الهاتف باستخدام المنظار العلوي أقل من ساعة، دون الحاجة لفتح جراحي.

أجرى المنظار فريق طبي مكون من الدكتور عمر حشيش والدكتور محمد حماية (تخدير)، ورضا الزكي (فني مناظير)، تحت إشراف الدكتور أحمد عبد الرؤوف، مدير المركز.