بالصور- محافظ بني سويف يتابع اليوم الأول لانتخابات النواب 2025

بني سويف - حمدي سليمان:

تابع الدكتور محمد هاني غُنيم، محافظ بني سويف، صباح اليوم الإثنين، من غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، سير عملية فتح اللجان الانتخابية واستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم ضمن المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، والتي انطلقت في تمام الساعة التاسعة صباحًا وفقًا لتعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأشار المحافظ إلى أن عملية التصويت بدأت في أجواء هادئة ومنظمة، وسط إجراءات تأمين مشددة وتعاون كامل بين الأجهزة التنفيذية والأمنية، وتحت إشراف قضائي كامل لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة ويسر.

واطمأن المحافظ خلال متابعته من مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية بديوان عام المحافظة على انتظام التصويت داخل اللجان الانتخابية المنتشرة بمختلف المراكز والمدن، والبالغ عددها 479 لجنة فرعية داخل 448 مقرًا انتخابيًا، تستقبل أكثر من 2 مليون و96 ألف ناخب وناخبة على مستوى المحافظة.

وشاهد المحافظ البث المباشر من مركز السيطرة لعدد من اللجان في القرى والمدن، حيث رصد انتظام سير العملية الانتخابية وتوافد الناخبين في الساعات الأولى من اليوم الانتخابي.

ووجّه المحافظ باستمرار المتابعة اللحظية من خلال التنسيق الدائم بين مركز السيطرة وغرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام، والغرف الفرعية بالوحدات المحلية ومديريات الخدمات، لمتابعة الموقف أولًا بأول، وتذليل أي عقبات أو طوارئ قد تطرأ، مع سرعة الاستجابة لأي ملاحظات ميدانية لضمان سير الانتخابات بانضباط.

وشدد المحافظ على ضرورة توفير كافة الاحتياجات الإدارية داخل المقار الانتخابية، وتيسير الإجراءات أمام المواطنين، وتوفير أماكن انتظار مناسبة لكبار السن وذوي الهمم، بما يعكس حرص المحافظة على خروج العملية الانتخابية بصورة مشرفة ومنظمة.