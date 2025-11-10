إعلان

انتخابات النواب بالمنيا.. توافد ملحوظ للسيدات وكبار السن للجان الاقتراع (فيديو وصور)

كتب : جمال محمد

12:52 م 10/11/2025
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    توافد ملحوظ للسيدات وكبار السن للجان الاقتراع (4)
  • عرض 9 صورة
    توافد ملحوظ للسيدات وكبار السن للجان الاقتراع (5)
  • عرض 9 صورة
    توافد ملحوظ للسيدات وكبار السن للجان الاقتراع (6)
  • عرض 9 صورة
    توافد ملحوظ للسيدات وكبار السن للجان الاقتراع (7)
  • عرض 9 صورة
    توافد ملحوظ للسيدات وكبار السن للجان الاقتراع (8)
  • عرض 9 صورة
    توافد ملحوظ للسيدات وكبار السن للجان الاقتراع (9)
  • عرض 9 صورة
    توافد ملحوظ للسيدات وكبار السن للجان الاقتراع (1)
  • عرض 9 صورة
    توافد ملحوظ للسيدات وكبار السن للجان الاقتراع (3)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

المنيا - جمال محمد:

شهدت لجان محافظة المنيا إقبالًا ملحوظًا من قبل السيدات وكبار السن للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب، خاصة في لجان القرى ومسقط رأس المرشحين.

وسط عملية تنظيمية واضحة، توافد الناخبون على اللجان المختلفة منذ الساعات الأولى، بينما شهدت لجان المدن إقبالًا متوسطًا، مع توقعات بازدياد الأعداد في الساعات القادمة عقب خروج الموظفين من أعمالهم.

وكان اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، قد تابع انطلاق عملية التصويت في انتخابات مجلس النواب 2025 من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، بعد أن فتحت اللجان الانتخابية أبوابها أمام الناخبين في تمام الساعة التاسعة صباحًا للإدلاء بأصواتهم في اليوم الأول من الاقتراع.

وأكد المحافظ أن العملية الانتخابية تسير بانتظام واستقرار داخل جميع المراكز الانتخابية، بالتنسيق الكامل مع الأجهزة الأمنية والتنفيذية، مشيرًا إلى تقديم كافة التسهيلات اللازمة للمواطنين، خاصة كبار السن وذوي الهمم، لضمان مشاركتهم بسهولة ويسر.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محافظة المنيا انتخابات مجلس النواب 2025 عماد كدواني محافظ المنيا تصويت

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

حقيقة "صور حريق هائل بالمتحف المصري الكبير".. مصادر تكشف
النائبة نشوى الديب تعلن انسحابها من الانتخابات.. ومصادر: غير قانوني
بدء التصويت.. اعرف لجنتك في انتخابات مجلس النواب 2025 (خطوة بخطوة)