المنيا - جمال محمد:

شهدت لجان محافظة المنيا إقبالًا ملحوظًا من قبل السيدات وكبار السن للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب، خاصة في لجان القرى ومسقط رأس المرشحين.

وسط عملية تنظيمية واضحة، توافد الناخبون على اللجان المختلفة منذ الساعات الأولى، بينما شهدت لجان المدن إقبالًا متوسطًا، مع توقعات بازدياد الأعداد في الساعات القادمة عقب خروج الموظفين من أعمالهم.

وكان اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، قد تابع انطلاق عملية التصويت في انتخابات مجلس النواب 2025 من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، بعد أن فتحت اللجان الانتخابية أبوابها أمام الناخبين في تمام الساعة التاسعة صباحًا للإدلاء بأصواتهم في اليوم الأول من الاقتراع.

وأكد المحافظ أن العملية الانتخابية تسير بانتظام واستقرار داخل جميع المراكز الانتخابية، بالتنسيق الكامل مع الأجهزة الأمنية والتنفيذية، مشيرًا إلى تقديم كافة التسهيلات اللازمة للمواطنين، خاصة كبار السن وذوي الهمم، لضمان مشاركتهم بسهولة ويسر.