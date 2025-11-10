بالصور- محافظ الدقهلية يفاجئ مدرسة نوسا الغيط الإعدادية بأجا

الدقهلية - رامي محمود:

أجرى اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، زيارة مفاجئة اليوم إلى مدرسة نوسا الغيط الإعدادية للبنات بمركز أجا، في إطار متابعته الميدانية لسير العملية التعليمية، وتوفير جميع الخدمات اللازمة.

وتفقد محافظ الدقهلية طابور منتصف اليوم الدراسي "الفسحة"، حيث حرص المحافظ على التحاور مباشرة مع الطالبات، وتحدث عن تاريخ محافظة الدقهلية وعيدها القومي الذي يحتفل به في الثامن من فبراير من كل عام، مؤكداً على ضرورة ترسيخ الانتماء ومعرفة تاريخ الوطن.

كما وجه محافظ الدقهلية وكيل وزارة التربية والتعليم بنشر فيديو احتفالات المحافظة بعيدها القومي وذكرى المعركة الجوية بالمنصورة على جميع المدارس، لتعريف النشء بتاريخهم وتضحيات القوات المسلحة وأبناء الدقهلية.

والتقى المحافظ خلال جولته بإدارة المدرسة، حيث استمع إلى شرح مفصل عن المناهج الدراسية والأنشطة المطبقة، كما حث الطالبات على الاجتهاد في الدراسة والتفوق، والاستفادة القصوى من الإمكانات المتاحة، مع التشديد على الحفاظ على نظافة المدرسة ومظهرها الحضاري كمؤسسة تعليمية وتربوية.

وأكد محافظ الدقهلية أن تطوير التعليم هو حجر الأساس لتقدم المجتمع، مُوضحاً أن المحافظة لا تدخر جهداً في دعم المدارس وتذليل كل العقبات لتحقيق هذا الهدف، متمنياً للطالبات وجميع أعضاء الهيئة التعليمية عاماً دراسياً موفقاً.

من جانبه، أعرب المهندس محمد الرشيدي، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، عن شكره وتقديره للمحافظ على هذه الزيارة، التي تُؤكد الاهتمام الكبير الذي توليه المحافظة لقطاع التعليم، مشيراً إلى أن مثل هذه الزيارات تشكل حافزاً قوياً للهيئة التعليمية والطلاب على حد سواء.