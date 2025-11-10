طفل يقود ميكروباص برعونة في القليوبية.. كواليس فيديو الرعب بطوخ

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:



تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، بالتنسيق مع مباحث المرور، من كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه طفل يقود سيارة ميكروباص برعونة بأحد المواقف بدائرة مركز شرطة طوخ، معرضاً حياته وحياة المواطنين للخطر.



كان اللواء أشرف جاب الله، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، قد تلقى إخطاراً من اللواء محمد السيد، مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية، يفيد برصد مقطع فيديو متداول لطفل يقود سيارة ميكروباص "أجرة" بطريقة متهورة داخل أحد المواقف.



جرى تشكيل فريق بحث بقيادة اللواء وائل متولي، رئيس مباحث القليوبية، حيث تمكنت التحريات من تحديد السيارة والطفل قائدها، وتبين أن السيارة "منتهية التراخيص"، وأن مالكها ونجله يقيمان بدائرة مركز شرطة طوخ.



وباستدعاء مالك السيارة، أقر بأنه سمح لنجله بقيادة الميكروباص لتحميل الركاب بعد شعوره بحالة إعياء مفاجئة، فيما أكد الطفل ما جاء بأقوال والده.



جرى ضبط السيارة ومالكها وابنه، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.