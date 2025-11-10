قرار عاجل لمحكمة جنايات دمنهور في قضية قتل تاجر الذهب بالبحيرة

البحيرة - أحمد نصرة:

قررت الدائرة السادسة بمحكمة جنايات دمنهور، اليوم الإثنين، تأجيل محاكمة المتهمين بقتل الشاب أحمد المسلماني، تاجر الذهب، إلى جلسة 16 ديسمبر المقبل، لتعذر إحضار المتهمين بسبب تزامن الانتخابات البرلمانية مع موعد الجلسة.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى شهر يونيو الماضي، عندما تلقى مركز شرطة رشيد بلاغًا يفيد بإصابة أحد الأشخاص بإصابات خطيرة، وجرى نقله إلى المستشفى في محاولة لإنقاذه، إلا أنه توفي لاحقًا متأثرًا بجراحه.

وتبين أن المجني عليه هو أحمد المسلماني، أحد تجار الذهب المعروفين في محافظتي البحيرة والإسكندرية، وكشفت التحريات عن تورط كل من المدعو فارس.ع.م وآخر في ارتكاب الجريمة.

وأشار محمد يسري أبو رابح، محامي أسرة الضحية، إلى أن النيابة العامة وجهت للمتهمين، في القضية رقم 11348 لسنة 2025 جنايات دمنهور، والمقيدة برقم كلي 1081 لسنة 2025 كلي شمال دمنهور، تهم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، واقتران الجريمة بمحاولة قتل شخص آخر وهو أحمد الديباني.

