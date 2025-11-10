أجواء انتخابية مميزة بأسيوط.. السيدات وكبار السن في قلب الحدث

"صنع في مصر" يبحر عالميًا.. تدشين أول يخت سياحي من إنتاج قناة السويس

أسيوط - محمود عجمي:



شهدت لجان الاقتراع بمحافظة أسيوط، اليوم الإثنين، توافدًا كثيفًا من السيدات وكبار السن للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب لعام 2025، والتي يتنافس فيها 105 مرشحين ضمن 4 دوائر انتخابية على مستوى المحافظة.



وفي الساعات الأولى من فتح اللجان، رُصدت طوابير من الناخبين أمام لجنة مدرسة الشهيد طارق جميل الابتدائية بمدينة أسيوط، حيث تصدرت السيدات وكبار السن المشهد الانتخابي.



وأكد اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، انتظام فتح جميع اللجان الانتخابية في مراكز ومدن وقرى المحافظة في تمام الساعة التاسعة صباحًا، وفقًا للجدول الزمني الذي حددته الهيئة الوطنية للانتخابات، دون تسجيل أي معوقات أو تأخير في سير العملية الانتخابية.



وأوضح المحافظ أن المقار الانتخابية البالغ عددها 492 لجنة فرعية موزعة على 402 مركز انتخابي و4 لجان عامة، فتحت أبوابها لاستقبال نحو 3 ملايين و50 ألفًا و191 ناخبًا وناخبة، وسط إشراف قضائي كامل وتأمين أمني مكثف لضمان انتظام العملية الانتخابية. كما شدد على جاهزية المحافظة بكافة قطاعاتها لتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة، خاصة لكبار السن وذوي الهمم.



وأشار أبو النصر إلى أن غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة بدأت أعمالها منذ الصباح الباكر، لمتابعة سير العملية الانتخابية لحظة بلحظة، بالتنسيق مع الغرف الفرعية بالمراكز والأحياء، ومركز السيطرة للطوارئ والسلامة العامة، لضمان التعامل الفوري مع أي ملاحظات ميدانية.