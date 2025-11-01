بورسعيد - طارق الرفاعي:



تجمع أعداد كبيرة من أبناء محافظة بورسعيد، على شاطئ بورفؤاد، مساء اليوم السبت، لمشاهدة حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، وذلك بأحد المنتجعات السياحية الشهيرة، والتي فتحت أبوابها بالمجان لمشاهدة هذا الحدث التاريخي.



وتفاعل المواطنون مع فقرات حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، معربين عن فخرها بهذا الحدث التاريخي، والحضور الرفيع لملوك وأمراء ورؤساء العديد من دول العالم، مرددين: "تحيا مصر.. الليلة عيد يا مصر في بورسعيد".



وجهزت أحياء محافظة بورسعيد ومدينة بورفؤاد عدد من الميادين والساحات العامة بالمحافظة بشاشات عرض ضخمة لنقل فعاليات الاحتفال بافتتاح المتحف المصري الكبير بشكل مباشر على مدار اليوم.