رئيس جامعة سوهاج يوضح حقيقة تشكيل لجان داخلية لبحث أوضاع الإداريين

سوهاج - عمار عبد الواحد:

أكد الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، التزام إدارة الجامعة الكامل بتنفيذ الأحكام القضائية النهائية الصادرة لصالح عدد من الإداريين بالمستشفيات الجامعية، والتي تقضي بأحقيتهم في تولي العمل الإداري، مشددًا على أن الجامعة تعمل وفق مبدأ سيادة القانون واحترام الحقوق الوظيفية لجميع العاملين.

وأوضح "النعماني" أن ما تردد حول تشكيل لجان داخلية لبحث أوضاع الإداريين يأتي في إطار متابعة تنفيذ تلك الأحكام بالشكل الصحيح، مؤكدًا أن الهدف هو تحقيق العدالة الوظيفية وضمان استقرار بيئة العمل داخل المستشفيات.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن الإداريين بالمستشفيات الجامعية يمثلون ركيزة أساسية في تقديم الخدمات الطبية والإدارية للمرضى والمترددين من أبناء سوهاج ومحافظات الصعيد كافة، مشيدًا بجهودهم في دعم المنظومة الصحية الجامعية.

وشدد الدكتور حسان النعماني على أن الشفافية واحترام القانون من الثوابت التي تلتزم بها جامعة سوهاج في جميع قراراتها، مضيفًا أن الإدارة ستواصل العمل على تعزيز الانضباط وترسيخ الثقة بين العاملين لضمان تقديم خدمة طبية متميزة تليق بالمواطن المصري.