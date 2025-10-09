زراعة الشرقية تعقد ندوة إرشادية للنهوض بالثروة الحيوانية بالزقازيق

الشرقية ياسمين عزت



أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، أهمية تنظيم الندوات الإرشادية التي تسهم في تطوير القطاع الزراعي وتعزيز إنتاجية المحاصيل، إلى جانب تحسين أساليب المعاملات الزراعية ورفع مستوى معيشة المزارعين، بما يحقق الاكتفاء الذاتي ويساعد على تنمية الريف المصري.



ومن جانبه، أوضح المهندس عماد محمد جنجن وكيل وزارة الزراعة بالشرقية، أنه في إطار التعاون بين الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي والإدارة العامة للتوعية والإرشاد بقطاع تنمية الثروة الحيوانية، نفذت المديرية ندوة إرشادية توعوية حول أساليب تربية الماعز والأغنام والماشية خلال نهاية فصل الصيف لموسم 2025، وذلك بمقر الإدارة الزراعية بالزقازيق.



حضر الندوة كل من الدكتور أحمد موسى ممثلًا عن معهد بحوث الإنتاج الحيواني، والمهندس حازم هاشم من قطاع تنمية الثروة الحيوانية، والمهندس طارق دويدار من الإدارة المركزية للإرشاد، والمهندس هاني فتوح مدير الإدارة الزراعية بالزقازيق، والمهندس أشرف الدمرداش مدير الإرشاد، والمهندس ناجي رمضان مدير الإنتاج الحيواني.



وخلال فعاليات الندوة، تم التأكيد على أهمية تربية الأغنام والماعز باعتبارها من المصادر الحيوانية المهمة، مع توضيح أبرز الأمراض التي تصيبها وضرورة الالتزام بمواعيد التحصينات الدورية، إلى جانب التوعية بكيفية الاستفادة من المخلفات الزراعية ومعالجتها لاستخدامها كبدائل للأعلاف الخضراء خلال فصل الصيف، في ظل انخفاض توافر البرسيم.