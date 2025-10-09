استبعاد مدير مدرسة ومعلمة بطوخ بعد واقعة تعدي بالضرب على تلميذ

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:



قرر الصياد عبد العزيز الزهوي، مدير إدارة طوخ التعليمية بمحافظة القليوبية، استبعاد مدير إحدى المدارس ومعلمة من عملهما مؤقتًا، وذلك بعد ثبوت واقعة تعدي المعلمة على أحد طلاب الصف الخامس الابتدائي بالضرب داخل المدرسة.



وجاء قرار الاستبعاد عقب التحقيق في الواقعة التي أثارت غضب واستياء أولياء الأمور، حيث شدد مدير الإدارة على رفض أي شكل من أشكال العنف أو التجاوز ضد الطلاب، مؤكدًا أن العملية التعليمية تقوم على الاحترام المتبادل بين جميع أطرافها، وأن العقاب البدني مرفوض تمامًا داخل المدارس.



كما وجّه الزهوي، بمتابعة سلوكيات العاملين بالمدارس بشكل دوري، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد أي مخالفات أو تجاوزات، حفاظًا على كرامة الطلاب وتوفير بيئة تعليمية آمنة تسودها القيم التربوية والانضباط.



وتعود تفاصيل الواقعة إلى تعدي معلمة على أحد الطلاب بالصف الخامس الابتدائي بالضرب، ما تسبب في إصابته في أنحاء متفرقة من جسده.



وقالت ولية أمر الطالب، جيهان ناصف، إنها فوجئت بوجود آثار اعتداء واضحة على جسد نجلها وأسفل عينه عقب انتهاء اليوم الدراسي، مشيرة إلى أنها توجهت لتقديم شكوى بإدارة المدرسة، لكنها فوجئت بعدم اتخاذ أي إجراء فوري تجاه المعلمة.



وأضافت أن والد الطفل متوفى، متسائلة بأسى: «هل هذا هو حق اليتيم؟ أن يُعتدى عليه بالضرب ولا يجد من ينصفه؟»



