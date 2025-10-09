ضبط دواجن وعصائر فاسدة خلال حملات تموينية بالمنيا

المنيا-جمال محمد:



شنت الأجهزة الرقابية والتموينية حملات مكثفة على أسواق أبو قرقاص، وتمكنت من ضبط كميات كبيرة من الدواجن والعصائر الفاسدة.



وجاءت الحملة بالتنسيق بين مديرية التموين وإدارة تموين مركز أبوقرقاص وجهاز حماية المستهلك، وبالاشتراك مع الطب البيطري ولجنة تفتيش المحافظة، واستهدفت الأسواق والمحال التجارية والمخابز البلدية بنطاق المركز.



وأكد المهندس حلمي الزهري وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمنيا أن الحملة استهدفت الأسواق والمحال التجارية والمخابز البلدية بنطاق المركز، وأسفرت جهودها عن تحرير 9 محاضر تموينية متنوعة، شملت ضبط 535 كجم فراخ غير صالحة للاستهلاك الآدمي.



وأضاف أنه تم ضبط 200 كرتونة عصير مجهول المصدر، و168 عبوة مسحوق لأحد المشروبات بدون بيانات، إضافة إلى 6 مخالفات لعدم الإعلان عن الأسعار، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وتحريز المضبوطات وفقاً للقانون.