بالأسماء- إصابة 9 أشخاص فى حادث انقلاب ميكروباص على صحراوي المنيا

كتب : جمال محمد

11:50 ص 09/10/2025

انقلاب ميكروباص

شهد الطريق الصحراوي الشرقي بالقرب من مدخل مركز المنيا، حادث انقلاب ميكروباص، اليوم الخميس، مما أسفر عن إصابة 9 أشخاص بكسور وكدمات متنوعة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، إخطاراً بوقوع حادث انقلاب ميكروباص، مما أسفر عن إصابة عدد من الركاب بينهم أطفال.

انتقلت الإسعاف والأجهزة الأمنية لموقع الحادث وتبين إصابة 9 أشخاص وهم: منى زين العابدين حسن، 48 سنة، أحمد إبراهيم محمد ، 50 سنة، نورا شعبان حلمي، 45 سنة، عبدالله أحمد إبراهيم، 19 سنة، عواطف محمد حسين، 50 سنة، رحاب أحمد إبراهيم، 22 سنة، وائل نور الدين عبدالحميد، 8 سنوات، ندى التوني أحمد، 16 سنة، وشقيقها محمد 37 سنة (جميعهم من محافظتي سوهاج وأسيوط) يعانون من كسور وكدمات متفرقة.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى صدر المنيا، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وتم التحفظ على المركبة.

انقلاب ميكروباص صحراوي المنيا حوادث الطرق

