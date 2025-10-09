جنوب سيناء – رضا السيد:



استجاب الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، لطلبات أهلي وادي مندر التابع لمدينة شرم الشيخ، باستثناء أبنائهم من شرط المجموع الخاص بالالتحاق بالمدرسة الثانوية التجارية بالوادي، وذلك في إطار التواصل المستمر مع المواطنين، وخاصة من قاطني الوديان والتجمعات الأكثر احتياجًا.

وقال محافظ جنوب سيناء، إنه جرى التواصل مع مدير مديرية التربية والتعليم، وجرى الموافقة على الاستثناء، لرفع المشقة عن الطلاب وأولياء أمورهم، مشيرًا إلى أنه حريص على استكمال أبناء الوديان والتجمعات مراحل التعليم المختلفة.

وأوضح المحافظ في تصريح اليوم، أنه جرى وضع ضوابط وشروط لهذا الاستثناء، ومنها: أن يكون الطالب من أبناء الوادي، مراعاة كثافة الفصول طبقًا للضوابط الخاصة بذلك، ويتم الاستثناء وفقًا للأعلى في المجموع فالأدنى، حتى يجري الوصول للحد الأقصى لكثافة الفصول.

جدير بالذكر، أن أهالي وادي مندر تقدموا بالتماس لمحافظ جنوب سيناء، للمطالبة بالاستثناء من شرط المجموع الخاص بالالتحاق أبنائهم بالمدرسة الثانوية التجارية، حتى يكون هناك فرصة لاستكمال أبنائهم مرحلة التعليم الثانوي الفني.

ويحظى الوادي باهتمام القيادة التنفيذية بالمحافظة، خاصة في مجال التعليم، لذا جرى إقامة ثلاثة فصول ذكية بالوادي بهدف تحسين العملية التعليمية، ومحاربة التسرب من التعليم خاصة للفتيات في الوديان.

وتمثل هذه الفصول نقلة نوعية في التعليم، كونها تعتمد على التصميم الصديق للبيئة والوسائط التكنولوجية مثل الشاشات التفاعلية، لإثراء العرض التعليمي، وتسهيل وصول الطلاب للمحتوى العلمي، لكونها مجهزة بشاشات تفاعلية تستخدم الوسائط المتعددة لدعم العملية التعليمية بشكل ديناميكي و تفاعلي لطلاب وطالبات المرحلة الإعدادية.

وهذه الفصول الذكية تسهم في تقديم المناهج بطرق حديثة وديناميكية بدلًا من الأساليب التقليدية، مما يدعم المعلم والطالب، وإتاحة الوصول إلى المحتوى العلمي والمصادر التعليمية بكل ميسر.