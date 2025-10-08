ارتفاع ضحايا حادث الأقصر المروع إلى 6 وفيات و16 مصابًا (صور)

الأقصر - محمد محروس:

ارتفع عدد ضحايا حادث التصادم المروع الذي وقع، مساء اليوم الأربعاء، على الطريق الصحراوي الغربي بالقرب من محور شمال الأقصر، إلى 6 حالات وفاة و16 مصابًا، إثر اصطدام سيارة ميكروباص بأخرى ملاكي.

دفعت هيئة الإسعاف بـ15 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث فور تلقي البلاغ، حيث تم نقل الجثامين إلى مشرحة مستشفى الأقصر الدولي، فيما جرى نقل المصابين إلى مستشفى الأقصر الدولي وعدد من المستشفيات القريبة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وانتقلت القيادات الأمنية والتنفيذية إلى موقع الحادث لمتابعة الموقف، كما تم رفع آثار التصادم وإعادة الحركة المرورية إلى طبيعتها.

جرى تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات لكشف ملابسات الحادث وأسبابه.