مداهمة مفاجئة تُسقط أكبر تجار المخدرات في ميت العطار بالقليوبية

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

وجهت أجهزة وزارة الداخلية ضربة أمنية قوية لتجار المخدرات، بعدما تمكنت مباحث مركز شرطة بنها من مداهمة وضبط أكبر وكر لترويج المواد المخدرة بقرية ميت العطار التابعة لمحافظة القليوبية، في حملة نوعية اتسمت بالسرعة والدقة والمباغتة، نفذها رجال المباحث باستخدام الدراجات النارية لتأمين التحرك ومباغتة المتهمين.

وجاءت الحملة بتوجيهات اللواء أشرف جاب الله، مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية، وإشراف اللواء محمد السيد، مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية، واللواء وائل متولي، رئيس مباحث المديرية.

كانت معلومات سرية قد وردت للعقيد أحمد كمال، رئيس فرع البحث الجنائي ببنها، والمقدم أحمد ربيع، رئيس مباحث مركز بنها، تفيد بقيام 4 عاطلين - أحدهم من قرية ميت العطار وثلاثة من مركز الباجور بمحافظة المنوفية - باتخاذ إحدى المناطق الزراعية بميت العطار وكرًا لتخزين وترويج المواد المخدرة، وحيازة أسلحة نارية وذخائر دون ترخيص لحماية نشاطهم الإجرامي.

وبعد تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة، انطلق فريق البحث بقيادة الرائد محمد صلاح والنقيب محمد رمضان، معاوني مباحث المركز، حيث تم استهداف الوكر وضبط المتهمين الأربعة، وبحوزتهم كميات من الحشيش والبودرة المخدرة، وسلاح ناري عبارة عن بندقية خرطوش، وعدد 2 فرد محلي الصنع، وكمية من الطلقات.

وبمواجهتهم، اعترف المتهمون بحيازتهم للمضبوطات بقصد الاتجار، وللأسلحة بقصد الدفاع عن نشاطهم غير المشروع.

جرى تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق، وأمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة القضية.

ولاقت الحملة الأمنية إشادة واسعة من أهالي قرية ميت العطار، الذين أعربوا عن تقديرهم لجهود وزارة الداخلية في ملاحقة تجار السموم وضبط الخارجين عن القانون، مؤكدين أن تلك الحملات أسهمت في تعزيز الشعور بالأمن داخل القرية والمناطق المجاورة.