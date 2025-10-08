بعد القبض على السابق.. تعيين رئيس جديد لحي شرق الإسكندرية

كشفت مصادر مطلعة عن صدور قرار من الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، نقل المهندسة إنجي فتحي، رئيس حي وسط، لتتولى رئاسة حي شرق الإسكندرية، عقب القبض على رئيس الحي لصدور حكم غيابي ضده بالمؤبد في قضية رشوة.

وقالت المصادر لمصراوي، إن القرار تضمن تصعيد إيمان عباس، سكرتير عام حي وسط، لتتولى رئاسة الحي- بحسب المصادر.

وتنظر جهات التحقيق بالإسكندرية المعارضة الاستئنافية المقدمة من "ح.ز.ال"، رئيس حي شرق الإسكندرية، اليوم الأربعاء، طالبًا إعادة الإجراءات في الحكم الصادر ضده غيابيًا بالسجن المؤبد في قضية رشوة.

كان قطاع الأمن العام لمنطقة غرب الدلتا لتنفيذ الأحكام ألقى القبض على رئيس حي شرق الإسكندرية، لهروبه من حكم غيابي بالسجن المؤبد في قضية رشوة بإحدى محافظات الدلتا.

وتبين من الفحص أن "ح.ز.ال" رئيس حي شرق الإسكندرية، مطلوب ضبطه على ذمة قضية أثناء توليه رئاسة مجلس مدينة المحلة الكبرى تحمل أرقام 214 حصر 2025 ورقم 1329 لسنة 2025.

ووفقًا لأوراق القضية، تضم القضية متهمين اثنين وهما كل من "ح.ز.ال" 54 سنة، رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية سابقًا، ورئيس حي شرق الإسكندرية حاليًا، و"م.ال.ه" صاحب شركة مقاولات عمومية، مقيم بمحافظة الغربية.

وتبين أن رئيس حي شرق، أثناء توليه منصب رئيس مجلس مدينة المحلة الكبرى، طلب من المتهم الثاني مبلغ 200 ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إنهاء إجراءات صرف المستخلصات المالية المستحقة لشركته لدى المحافظة عن أعمال مقاولات جرى تنفيذها.

ووردت معلومات إلى هيئة الرقابة الإدارية تفيد اتفاق المتهم مع المقاول المذكور على تلقي رشوة وعقب اتخاذ الإجراءات اللازمة واستئذان النيابة العامة في إجراء التسجيلات الصوتية.

ألقي القبض على المتهم متلبسًا بتلقي مبلغ 140 ألف جنيه من أصل الـ 200 ألف المتفق عليها بالصوت والصورة في أحد الكافيهات بدائرة قسم شرطة باب شرقي بالإسكندرية، وجرى إحالته إلى نيابة الأموال العامة، وصدر ضده حكم غيابي في القضية بجلسة 2025/4/19 بالسجن المؤبد.

وعقب التنسيق مع الأجهزة الأمنية، جرى القبض على المتهم من محل سكنه، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة، وترحيله إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

