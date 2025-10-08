محافظ المنيا يعلن إنجاز 85% من ملفات تقنين أراضي أملاك الدولة

استعرض اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، تقريرًا حول موقف تنفيذ أعمال تقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة على مستوى مراكز المحافظة، في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بسرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بالتقنين، وتيسير الخدمات على المواطنين الجادين في إنهاء معاملاتهم، مع مراعاة البعد الاجتماعي، وضمان الحفاظ على حق الدولة والمواطن في آنٍ واحد.

وأكد المحافظ أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بهذا الملف باعتباره أحد الملفات القومية الحيوية، مشددًا على ضرورة تبسيط الإجراءات وسرعة البت في الطلبات المستوفاة، والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية لتحقيق أعلى معدلات الإنجاز، دعمًا لجهود التنمية والاستقرار في جميع مراكز المحافظة.

من جانبه، أوضح اللواء أ.ح أحمد جميل مهنا، السكرتير العام المساعد للمحافظة، أن عدد طلبات التقنين المقدمة بلغ 10,718 ملفًا، وتجاوزت نسبة الإنجاز 85% حتى الآن، مشيرًا إلى أنه تم التعاقد على 4,160 ملفًا، والبت بالموافقة لعدد 305 ملفات في انتظار حضور المواطنين لاستكمال الإجراءات واستلام العقود.

كما يُجرى حاليًا دراسة 206 ملفات لعدم استيفاء أوراقها وفق أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017، على أن يتم توجيه أصحابها إلى إدارة أملاك الدولة لاستكمال المستندات وسداد المستحقات، تمهيدًا للتعامل معهم طبقًا لأحكام القانون رقم 168 لسنة 2025.

وأضاف السكرتير المساعد أن ما يتم تحصيله من عوائد مالية يتم توجيهه لدعم مشروعات البنية التحتية وتنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” بعدد من المراكز، بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة وتحسين مستوى الخدمات وجودة الحياة للمواطنين.