وكيل تعليم أسيوط يحيل 3 مسؤولين للتحقيق لعدم الاهتمام بالطلاب الضعاف

أحال محمد إبراهيم دسوقي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة أسيوط، اليوم الأربعاء، مسؤول البرنامج العلاجي للطلاب الضعاف بمدرسة الخلفاء الراشدين الابتدائية المشتركة بقرية دوينة، ومسؤول البرنامج بالإدارة التعليمية، ورئيس قطاع التعليم الابتدائي بالإدارة، إلى التحقيق بالشؤون القانونية، وذلك على خلفية تقصيرهم في تنفيذ البرنامج العلاجي المخصص للطلاب الذين يعانون من صعوبات تعليمية.

جاء ذلك خلال جولة مفاجئة أجراها وكيل الوزارة لعدد من مدارس قرية دوينة بمركز أبوتيج، في إطار توجيهات اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، ومحمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بضرورة تكثيف المتابعات الميدانية للمؤسسات التعليمية، ورافقه خلال الجولة محمد العجان، وكيل إدارة أبوتيج التعليمية.

بدأ دسوقي جولته بتفقد الفصول الدراسية بمدرسة عمر بن الخطاب الإعدادية المشتركة، والتي تضم 31 فصلًا دراسيًا ويبلغ عدد طلابها 1465 طالبًا وطالبة، حيث تابع انتظام العملية التعليمية، مشددًا على ضرورة حصر الغياب اليومي وتطبيق لائحة الانضباط المدرسي، وذلك بحضور مدير المدرسة أحمد عمرو العمارة.

كما تفقد مدرسة الخلفاء الراشدين الابتدائية المشتركة، التي تضم 21 فصلًا دراسيًا، منها ثلاث قاعات لرياض الأطفال، ولاحظ خلال جولته وجود طلاب بالصف السادس الابتدائي لم يخضعوا للبرنامج العلاجي رغم معاناتهم من صعوبات كبيرة في القراءة والكتابة، مما دفعه إلى اتخاذ قرار الإحالة للتحقيق بحق المسؤولين المعنيين.

واختتم وكيل الوزارة جولته بزيارة مدرسة دوينة الثانوية المشتركة، التي تضم 11 فصلًا دراسيًا، حيث تابع سير العملية التعليمية بفصول الصف الأول الثانوي، وتفقد معامل العلوم والمكتبة، وحضر عددًا من الحصص الدراسية، مشيدًا بمستوى الطلاب وانضباطهم، وتفاعلهم مع منصة "كيريو" اليابانية للبرمجة والذكاء الاصطناعي، والتي تم تفعيلها باللغة العربية لطلاب الصف الأول الثانوي.

وخلال جولته، أشاد دسوقي بتفعيل الأنشطة المدرسية، وتقسيم الطلاب إلى مجموعات داخل الفصول لتعزيز روح التنافس، مؤكدًا على أهمية التزام المعلمين بالخطة التعليمية واستخدام الوسائل التعليمية الحديثة، والاستفادة من مصادر المعرفة التي وفرتها الدولة، مثل موقع وزارة التربية والتعليم (www.moe.gov.eg)، ومنصة "كيريو" (qureo.education)، وموقع بنك المعرفة المصري (www.ekb.eg)، بالإضافة إلى الوسائط التعليمية المتوفرة بالمدارس.

وشدد وكيل الوزارة على ضرورة الإسراع في تنفيذ البرامج العلاجية للطلاب الذين يعانون من تأخر دراسي أو صعوبات في القراءة والكتابة، مع متابعة مستمرة من موجهي المواد الدراسية، مؤكدًا استمرار جولاته الميدانية لرصد أي سلبيات وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب، وتفعيل لائحة الانضباط المدرسي، داعيًا جميع مديري المراحل والتوجيهات الفنية إلى تكثيف المتابعات لضمان انتظام العملية التعليمية وفقًا للخطة الزمنية والمناهج المعتمدة.