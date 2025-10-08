إعلان

بالصور- محافظ الدقهلية يتفقد مخابز المنصورة ويوجه بالالتزام بالأوزان

كتب : رامي محمود

01:21 م 08/10/2025
    محافظ الدقهلية يتفقد مخابز المنصورة (3)
    محافظ الدقهلية يتفقد مخابز المنصورة (2)
    محافظ الدقهلية يتفقد مخابز المنصورة (6)
    محافظ الدقهلية يتفقد مخابز المنصورة (7)
    محافظ الدقهلية يتفقد مخابز المنصورة (8)
    محافظ الدقهلية يتفقد مخابز المنصورة (4)
    محافظ الدقهلية يتفقد مخابز المنصورة (5)

أجرى اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم الأربعاء، جولة تفقدية بعدد من المخابز بنطاق مدينة المنصورة، لمتابعة سير العمل والوقوف على جودة الخبز المنتج ومدى الالتزام بالمواصفات والمعايير التموينية المقررة، في إطار الجولات الميدانية المستمرة لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والتي بدأها منذ ساعات الصباح الأولى.

وخلال الجولة، شدد المحافظ على ضرورة التزام أصحاب المخابز بالأوزان والمواصفات المحددة، وتقديم خبز جيد يليق بالمواطن، مؤكدًا أن الحملات التفتيشية مستمرة بشكل يومي للتأكد من انضباط المنظومة التموينية والتصدي لأي محاولات للتلاعب بحقوق المواطنين ووصول الدعم لأصحابه.

كما وجّه المحافظ بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة من الأجهزة التنفيذية والوحدات المحلية، والعمل الجاد على رفع مستوى الخدمات في مختلف القطاعات، بما يحقق رضا المواطنين ويدعم جهود الدولة في تحسين جودة الحياة بالمحافظة.

محافظ الدقهلية مخابز المنصورة اللواء طارق مرزوق

