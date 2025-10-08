أجرى اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، صباح اليوم، جولة مفاجئة على موقف سيارات الركوب بمنطقة جديلة بمدينة المنصورة، لمتابعة انتظام حركة النقل والمواصلات، والاطمئنان على توافر وسائل النقل للطلاب والمواطنين مع بداية العام الدراسي الجديد.

وأكد المحافظ خلال جولته أنه يواصل جولاته الميدانية اليومية المفاجئة للتأكد من توافر الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات، مشددًا على أهمية تيسير حركة الركوب ومنع أي تكدس داخل المواقف أو على خطوط السير، مؤكدا أنه يسعى بكل السبل لتيسير انتقال المواطنين من وإلى أماكن أعمالهم بسهولة ويسر خاصة في أوقات الذروة ومواعيد الطلاب والطالبات.

وخلال تفقده الموقف، تابع المحافظ بنفسه حركة سيارات النقل الجماعي والسرفيس، واستمع إلى آراء عدد من المواطنين والسائقين حول مستوى الخدمة المقدمة، مؤكدًا أن سيارات النقل الجماعي تعمل على جميع خطوط المدينة لضمان سهولة التنقل ومنع الازدحام.

وشدد مرزوق، على ضرورة منع تقسيم الخطوط أو استغلال الركاب بأي شكل من الأشكال، موجّهًا بسرعة التعامل مع أي شكاوى للمواطنين، وذلك بحضور أحمد البنداري مدير التشغيل بإدارة المواقف.

ووجه محافظ الدقهلية، إلى الدكتور السعيد أحمد رئيس حي شرق المنصورة، برفع أية إشغالات من محيط الموقف، وتكثيف أعمال النظافة للحفاظ على المظهر الحضاري للمنطقة، مؤكدًا أن إدارة المرور تتابع بشكل مستمر انتظام حركة السيارات داخل المدينة وعلى خطوط النقل المختلفة، لضمان راحة المواطنين وتيسير حياتهم اليومية