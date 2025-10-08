انتخابات النواب 2025.. 13 راغبا في الترشح يتقدمون بأوراقهم في السويس

السويس- حسام الدين أحمد:

شهدت محكمة السويس الابتدائية توافد المرشحين المحتملين على مقعدي الفردي بدائرة السويس، للتقدم لجنة تلقى طلبات الترشح.



واستقبلت لجنة طلبات الترشح لمجلس النواب بمقرها في محكمة السويس الإبتدائية، 13 مرشحا في أول يوم لتلقي طلبات الترشح، بينهم من سبق لهم الترشح على مقاعد المجلس ولم يحالفهم الفوز، ونواب سابقين من الدورة المنتهية في 2025، والدورة البرلمانية الأسبق.



وأشرف على عملية قبول وفحص أوراق المرشحين رئيس محكمة السويس الإبتدائية، ورئيس اللجنة، حيث بدأت لجنة تلقى الطلبات استقبال المرشحين في التاسعة صباحا وتستقبل الطلبات حتى الثانية ظهرا وسط أجواء تنظيمية وتأمين عملية التقديم.



وقال مصدر قضائي، إن المرشحين الذين تقدموا بأوراقهم للجنة تلقى طلبات الترشح هم: أحمد خشانة عن حزب المستقبل وطن، وأحمد غريب عن حزب الجبهة الوطنية، ومحمد عبد الناصر عن حزب المؤتمر، وعماد خاطر-مستقل، وطارق فاروق متولي- مستقل، وطلعت خليل عن حزب المحافظين، وسيد إبراهيم الحوت - مستقل، وأحمد صبيح - مستقل، وسناء الفحام عن حزب صوت الشعب، ومحمد فاروق- مستقل، ومحمد صابر- مستقل، باسم النجار - مستقل

محمد القلعاوي- مستقل.