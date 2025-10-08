تداول 64 ألف طن و828 شاحنة.. نشاط في حركة البضائع بموانئ البحر الأحمر

سجلت هيئة موانئ البحر الأحمر، وصول 9 سفن تجارية، وتداول 64000 طن من البضائع، و828 شاحنة، ووصول ومغادرة 760 راكبا.

وشملت حركة الواردات 4000 طن من البضائع، و419 شاحنة، و124 سيارة، وشملت حركة الصادرات 60000 طن من البضائع، و409 شاحنات، و31 سيارة.

واستقبل ميناء سفاجا السفينتين "Golden Shark" و "Poseidon Express"، اليوم الأربعاء، بينما غادرت السفينة "NG Pluto" وعلى متنها 50 ألف طن من الفوسفات متجهة إلى الهند، بالإضافة إلى السفينتين "Pelagos Express" و "الحرية 2".

وكان الميناء استقبل أمس السفينتين "Pelagos Express" و "الحرية 2"، وغادرته السفينة "Poseidon Express".

وشهد ميناء نويبع تداول 3600 طن من البضائع و286 شاحنة من خلال رحلات مكوكية لثلاث سفن، وهي "سينا"، و"آور"، و"آيلة".