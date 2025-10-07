من عمر 6 سنوات.. فتح باب التقدم لمسابقة بورسعيد الدولية للقرآن الكريم

بورسعيد - طارق الرفاعي:



أعلنت اللجنة العليا المنظمة لمسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني، اليوم الثلاثاء، عن فتح باب التقدم للمسابقة المحلية المؤهلة للدورة التاسعة، التي تُقام هذا العام تحت اسم دورة المرحوم الشيخ محمود علي البنا، أحد أعلام دولة التلاوة في مصر والعالم العربي.



وأوضحت اللجنة أن المسابقة تتضمن عدة مستويات للفئات العمرية، وتشمل فئة الكبار من سن 16 حتى 25 سنة بأربعة أفرع، هي: الحفظ بقراءة كاملة للذكور، الحفظ برواية واحدة للإناث، الصوت الحسن في التلاوة المجوّدة، والابتهال والإنشاد الديني، كما تتضمن فئة الصغار من سن 6 حتى 15 سنة ثلاثة أفرع، هي: حفظ القرآن الكريم كاملًا، الصوت الحسن في التلاوة، والابتهال والإنشاد الديني.



وتواصل اللجنة تقديم فرعها المتميز الذي استحدثته العام الماضي على مستوى الجمهورية، وهو فرع "القارئ المتفقه"، الذي يجمع بين حفظ القرآن الكريم كاملًا والإلمام بالفقه الإسلامي، ويُتاح الاشتراك فيه للذكور والإناث من سن 10 حتى 35 سنة، بشرط حفظ متن "صفوة الزبد" لابن رسلان (كتاب الطهارة والصلاة كاملين).



وأشارت اللجنة إلى أن المشاركة تكون عبر تسجيل مقطع صوتي لا يتجاوز 3 دقائق بدون مؤثرات، وفق الشروط المحددة لكل فرع، وإرساله على البريد الإلكتروني للمسابقة: Portsaid.competation@gmail.com، على أن تتضمن الرسالة الصوتية المقطع المسجَّل وصورة البطاقة أو شهادة الميلاد، وبيانات المتسابق كاملة، والفئة العمرية، والفرع المشترك به، والرواية المختارة إن وُجدت.



وأكدت اللجنة أنه سيتم تجاهل أي رسالة غير مكتملة أو غير مرتبة بالصيغة المحددة، مشيرة إلى أن آخر موعد لتلقي التسجيلات هو يوم الجمعة الموافق 31 أكتوبر الجاري، كما لا يحق للمتسابق الاشتراك في أكثر من فرع واحد، أو في حال فوزه سابقًا بمركز دولي في نفس الفرع.



واختتمت اللجنة بيانها بالتأكيد على أن المسابقة تواصل ريادتها بين مسابقات القرآن الكريم في مصر والعالم، متمنية لجميع المتسابقين التوفيق والسداد، وتُقام المسابقة برعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بدعم اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، وإشراف الدكتور عمرو عثمان، نائب المحافظ، ورئاسة الإعلامي عادل مصيلحي، الرئيس التنفيذي للمسابقة.