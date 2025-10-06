بعد انهيار منزل.. محافظ الشرقية يحقق مع مسؤولين لتقصيرهم في العمل

الشرقية - ياسمين عزت:

قرر المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، إحالة مدير الإدارة الهندسية ومدير التنظيم ورئيس قسم الإشغالات بحي أول الزقازيق للتحقيق بمعرفة الشؤون القانونية بالمحافظة، على خلفية التقصير والإهمال في أداء مهامهم الوظيفية.

وجرى نقل وإحالة مشرف القسم الهندسي المسؤول عن شارع مولد النبي للتحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، نظرًا لتقاعسه عن تنفيذ الأعمال المكلف بها والتي تضمن أمن وسلامة المواطنين بالمنطقة.

جاء ذلك خلال جولة المحافظ الميدانية بشارع مولد النبي لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة عن لجنة المنشآت الآيلة للسقوط للمباني القديمة التي تشكل خطرًا داهمًا على الأرواح والممتلكات.

وأكد المحافظ قائلاً: "لن أسمح بوجود مسؤول تنفيذي مهمل في عمله، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة ضد أي تقصير أو تهاون في أداء الواجب."

وشدد "الأشموني" على جميع رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة سرعة تنفيذ قرارات لجان المنشآت الآيلة للسقوط حفاظًا على سلامة المواطنين وممتلكاتهم.