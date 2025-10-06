بعد انتشار الفيديو.. ضبط سائق تاكسي طلب أجرة أعلى من التسعيرة بالمنيا

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

عقد مصطفى عبده طه مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، اجتماعًا موسعًا مع مديري الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة، لمتابعة انتظام العملية التعليمية مع انطلاق العام الدراسي الجديد، والتأكيد على الالتزام بالتعليمات والتوجيهات الصادرة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والقرارات الوزارية المنظمة للعمل داخل المدارس.

جاء الاجتماع برعاية الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، وبحضور إبراهيم الصغير مدير عام التعليم العام، وتامر القلا مدير إدارة الأمن، وعدد من قيادات المديرية والإدارات التعليمية.

وأكدت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية في بيان لها، أن الاجتماع يأتي في إطار حرص المديرية على تطوير المنظومة التعليمية وتحقيق رؤية الدولة في الارتقاء بجودة التعليم ومستوى الأداء داخل المدارس.

وفي مستهل اللقاء، رحب مصطفى عبده بالحضور، موجهًا التهنئة لجميع المعلمين والعاملين بمناسبة عيد المعلم وذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، متمنيًا لهم دوام التوفيق في أداء رسالتهم السامية.

وخلال الاجتماع، شدد مدير تعليم القليوبية على ضرورة المتابعة الميدانية المستمرة لمختلف المراحل الدراسية، ورصد مدى التزام المعلمين والطلاب داخل الفصول، ورفع تقارير دورية عن سير العمل لضمان انضباط العملية التعليمية.

كما أكد أهمية الالتزام بالخطط الزمنية للمناهج الدراسية وتسليم الكتب للطلاب فورًا دون تأخير، تحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص.

وحذّر مصطفى عبده من أي ممارسات أو أنشطة سياسية داخل المدارس، مؤكدًا منع استغلال المنشآت أو الأسوار في الدعاية الانتخابية، مشيرًا إلى تعميم أمر إداري بهذا الشأن على جميع الإدارات والمدارس، مع ضرورة الالتزام بتنفيذه بدقة.

وطالب بسرعة الإبلاغ عن أي أحداث أو وقائع غير طبيعية قد تقع داخل المدارس، مع التواصل الفوري مع المديرية لاتخاذ الإجراءات اللازمة، مشددًا على أهمية حصر معلمي الأجر وتجهيز كشوف الاستحقاقات الخاصة بهم.

ودعا مدير تعليم القليوبية إلى تعزيز الإيجابيات وإزالة السلبيات داخل المؤسسات التعليمية بشكل فوري، مع متابعة الغياب اليومي للطلاب والمعلمين، وتفعيل التقييمات الدورية لضمان تحقيق نواتج التعلم المستهدفة.

وفي ختام الاجتماع، أكد مصطفى عبده طه ضرورة التعاون والتنسيق بين الإدارات التعليمية لتحقيق الانضباط والاستقرار داخل المدارس، وبناء منظومة تعليمية متكاملة تليق بمحافظة القليوبية وتواكب توجهات الدولة نحو تطوير التعليم وبناء الإنسان المصري.