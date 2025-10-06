في ذكرى النصر.. نائب محافظ المنيا يكرّم الشهداء بوضع إكليل الزهور (صور)

محافظ أسوان في احتفال "شؤون القبائل": ذكرى أكتوبر نبراس للشباب (صور)

المنيا - جمال محمد:



أناب اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، نائبه الدكتور محمد أبوزيد، لوضع إكليلٍ من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الوطن، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ52 لانتصارات أكتوبر المجيدة.

حضر المراسم العميد أ.ح محمد توفيق المستشار العسكري للمحافظة، واللواء حاتم حسن مدير أمن المنيا، والدكتور محمد أنيس السكرتير العام للمحافظة، واللواء أ.ح أحمد جميل السكرتير العام المساعد، وعدد من مديري المديريات، ورؤساء المراكز، والقيادات الأمنية والتنفيذية، وأعضاء جمعية المحاربين القدماء، إلى جانب رجال الدين الإسلامي والمسيحي.

بدأت المراسم بقراءة الفاتحة على أرواح شهداء الوطن الأبرار الذين ضحوا بحياتهم فداءً لمصر، ثم عزفت الفرقة الموسيقية لقوات أمن المنيا السلام الوطني وسلام الشهيد.

وقدم نائب المحافظ التهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وإلى القوات المسلحة الباسلة، والشعب المصري العظيم، بمناسبة ذكرى النصر الخالد، مؤكدًا أن حرب أكتوبر ستبقى رمزًا للفخر والعزة الوطنية، وأن شعب المنيا يقف دائمًا صفًا واحدًا خلف قواتنا المسلحة في مسيرة بناء الجمهورية الجديدة.

وخلال زيارته إلى مطار المنيا، نقل نائب المحافظ تحيات اللواء عماد كدواني إلى العميد طيار باسل أحمد عاطف، قائد المطار، ولقيادات وضباط وطلبة القوات الجوية، مؤكدًا أن ذكرى أكتوبر المجيدة ستظل مصدر اعتزاز وفخر بجنود مصر الأبطال، خير أجناد الأرض.

وكان نائب المحافظ قد استقبل صباح اليوم القيادات العسكرية والأمنية والتنفيذية بديوان عام المحافظة، لتبادل التهاني بمناسبة الاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة.