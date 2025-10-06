شهد المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، فعاليات الاحتفالية الكبرى التي نظمها مجمع ومدارس الشبان العالمية الخاصة ببنها احتفالًا بذكرى الانتصار العظيم في السادس من أكتوبر، بمشاركة ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

كان في استقبال المحافظ مصطفى عبد الحميد، رئيس هيئة الشبان العالمية بالقليوبية والممثل القانوني للمدارس، وعدد من قيادات التعليم والإدارة المدرسية.

وجاءت الاحتفالية في إطار حرص مؤسسات التعليم على تخليد ذكرى نصر أكتوبر المجيد، وترسيخ قيم الانتماء والولاء للوطن في نفوس الطلاب.

بدأ الحفل بتلاوة آيات من الذكر الحكيم من فاتحة الكتاب وسورة النصر بصوت القارئ الدكتور الطبيب أحمد نعينع، الذي أضفى على الاحتفال أجواء روحانية مميزة، تلتها عروض طلابية وفقرات فنية وطنية جسدت بطولات أبناء القوات المسلحة في معركة الكرامة والفداء.

وأعرب المحافظ أيمن عطية عن سعادته بمشاركة أبناء القليوبية هذه المناسبة العزيزة، مقدمًا التهنئة إلى الشعب المصري بمناسبة الذكرى الـ52 لانتصارات أكتوبر المجيدة.

وأكد أن حرب أكتوبر تمثل صفحة مضيئة في تاريخ الوطن، حيث جسدت إرادة المصريين ووحدتهم في الدفاع عن الأرض والعرض والكرامة الوطنية، مشيرًا إلى أن القوات المسلحة ستظل دائمًا درع الوطن وسيفه المنيع.

وأضاف المحافظ أن ما تحقق في حرب أكتوبر من إنجاز عسكري يفوق الخيال هو ثمرة إيمان راسخ وعزيمة لا تلين لدى المقاتل المصري، مؤكدًا أن تضحيات الشهداء ستظل منارة تهدي الأجيال القادمة نحو حب الوطن والإخلاص له.

كما ألقى اللواء أشرف فارس، مدير الكلية الحربية الأسبق، كلمة استعرض فيها الدروس المستفادة من الحرب ودور القوات المسلحة في بناء الإنسان المصري وتعزيز روح الانتماء.

وشهد الحفل تقديم عدد من الأغاني الوطنية التي أداها فريق “صولا” التابع للمدارس، منها: بحبك يا مصر، بوابة الحلواني، فات الكتير يا بلدنا، عاش اللي قال، إلى جانب فقرات شعرية وعروض فنية نالت إعجاب الحضور.

وحضر الاحتفالية عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، من بينهم الدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ، والدكتور إيهاب سراج الدين السكرتير العام، ومديرو مديريات الأوقاف والتضامن الاجتماعي، إلى جانب ممثلين عن المجتمع المدني وأولياء الأمور، الذين أعربوا عن سعادتهم بروح الحماس والاعتزاز الوطني التي سادت أجواء الحفل.