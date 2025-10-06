بالأسلحة النارية.. مشاجرة بين عائلتين في أسوان بسبب خلافات الجيرة

أسوان – إيهاب عمران:

تمكنت قوات الأمن بأسوان من السيطرة على مشاجرة بين عائلتين بمنطقة المزلقان القديم بمدينة كوم أمبو، والقبض على المعتدين من كلا العائلتين.

تلقى اللواء عبد الله عصر، مدير أمن أسوان، إخطارًا من مأمور مركز شرطة كوم أمبو بنشوب مشاجرة بالأسلحة النارية بين العائلتين بسبب خلافات الجيرة.

وعلى الفور، انتقلت قوات المباحث وتمكنت من السيطرة على المشاجرة والفصل بين العائلتين، وضبط 9 من المشاركين فيها من أفراد العائلتين.

جرى تحرير المحضر اللازم وإخطار النيابة للتحقيق.