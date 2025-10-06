

كفر الشيخ- إسلام عمار:

لم تتخيل "منة الله" السيدة الثلاثينية ضحية "خناقة السلايف" بمركز مطوبس في كفر الشيخ، أن أصوات ضحك الأطفال أمام منزلها ستتحول في لحظات إلى صرخات استغاثة، وأن "لعب الصغار" سيكون شرارة مأساة عائلية انتهت بمصرعها على يد من كانوا بالأمس الأقرب إليها نسبًا وجيرة.

وشيع أهالي عزبة الإصلاح بقرية العقايدة التابعة لمركز مطوبس في كفر الشيخ، جنازة ربة منزل في منتصف العقد الثالث من العمر، لقيت مصرعها على يد سيدات آخريات من نفس العائلة "سلايفها" نتيجة خلاف عائلي بسبب لهو الأطفال، وسط حالة من الحزن بين جنبات القرية.

خيم الحزن على القرية الصغيرة، وتجمعت السيدات أمام منزل الضحية في صمتٍ موجع، ودموع الأمهات كانت أبلغ من الكلمات، فالحادثة التي بدأت بلعب أطفال انتهت بفقدان أمٍ كانت تحمل في قلبها الحنان، ليردد الأهالي في وداعها:"يا ريت الخلاف ما بدأ.. ويا ريت الأطفال ما لعبوا".

في عزبة إصلاح العقايدة التابعة لمركز مطوبس بمحافظة كفر الشيخ، تصاعد خلاف بسيط بين "السلايف" بسبب لهو الأطفال، ليتحول في دقائق معدودة إلى مشاجرة دامية سقطت ضحيتها "منة الله. أ. ر"، 36 عامًا، ربة منزل، بعدما تلقت ضربات أنهت حياتها في مشهد أبكى الأهالي.

وتلقى اللواء إيهاب عطية، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من اللواء محمد فوزي، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية الأمن يفيد بورود بلاغ إلى مركز شرطة مطوبس بنشوب مشاجرة بين 4 أشخاص، بينهم 3 سيدات ورجل، بسبب لهو الأطفال، أسفرت عن وفاة سيدة متأثرة بإصابتها.

وانتقل ضباط المباحث إلى موقع الحادث، وبالفحص تبين لرجال المباحث وقوع مشاجرة بين سيدات من عائلة واحدة "سلايف" داخل القرية، وخلفت جريمة قتل مأساوية.

ووفق ذلك تمكنت قوات الشرطة من ضبط المتهمين الأربعة وهم : شخص يدعى "ص.هـ. ع. أ"، و"م. ف. م. أ"، 23 عامًا، و"ق. ع. م. أ"، 34 عامًا، و"ن. م. أ"، 45 عامًا، وبمواجهتهم اعترفوا بوقوع مشاجرة بسبب لعب الأطفال تطورت إلى اشتباك بالأيدي، دون نية للقتل.

وأقر المتهمين أن التشابك العنيف أدى إلى سقوط المجني عليها وفقدانها الوعي حتى فارقت الحياة عند وصولها إلى المستشفى.

حرر المحضر رقم 6290 لسنة 2025 إداري مركز شرطة مطوبس، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق، وأمرت بتشريح الجثمان لبيان سبب الوفاة، مع استكمال استجواب المتهمين حول ملابسات الواقعة.