"لسه شريّاها"..عاطل يشعل النار في سيارة شقيقته بكفر الشيخ

كفر الشيخ - إسلام عمار:



أشعل عاطل النيران في سيارة شقيقته بمنطقة قسم ثان شرطة كفر الشيخ، عقب شرائها مباشرة بسبب خلافات الميراث بينهما.



تلقى اللواء إيهاب عطية، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من اللواء محمد فوزي، مدير المباحث الجنائية بمديرية الأمن يفيد بتلقي القسم إشارة من شرطة النجدة حول بلاغ أهالي بنشوب حريق في سيارة بشارع مستشفى الرحمة بغرب مدينة كفر الشيخ بنطاق قسم ثان كفر الشيخ.



انتقل رجال الشرطة إلى مكان الواقعة محل البلاغ رفقة سيارات الإطفاء فيما جرى التعامل مع الحريق في السيارة بمعرفة رجال الحماية المدنية.



وبإجراء المعاينة تبين أن السيارة ملك المدعوة "هـ.م.ا. أ"، 42 عامًا، أخصائية تمريض، وتقيم بنفس العنوان ووجود علامات تدل على وجود شبهة جنائية في الواقعة بعد اكتشاف وجود رائحة لمواد مسببة للاشتعال "بنزين" في السيارة وحولها.



وبالعرض على اللواء محمد فوزي، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن كفر الشيخ، أمر بتشكيل فريق بحث جنائي ترأسه العميد أحمد الصياحي، رئيس مباحث المديرية، ضم ضباط قسم ثان شرطة كفر الشيخ للوقوف على ملابسات الحريق وكشف غموضه.



توصلت التحريات إلى أن مرتكب الواقعة شقيق صاحبة السيارة يدعى "م.م.ا"، عاطل، ومقيم بقرية الخادمية التابعة لمركز كفر الشيخ، سبق اتهامه في قضية سلاح أبيض.



ألقي القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بإشعاله النيران بسيارة شقيقته عقب شرائها بسبب خلافات بينهما على الميراث.



حُرر بذلك المحضر اللازم بالواقعة، وجرى إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.