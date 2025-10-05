المنيا-جمال محمد:



أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية عن طرح عدد 11 وحدة صناعية جديدة بمجمع المطاهرة الصناعي بمحافظة المنيا، وذلك في إطار استراتيجية وزارة الصناعة لدفع عجلة التنمية الصناعية وتعميق التصنيع المحلي، وتيسير الإجراءات أمام الراغبين في الاستثمار الصناعي.



وأوضحت الهيئة أن الوحدات الصناعية المطروحة بمجمع المطاهرة تتنوع أنشطتها في القطاعات الغذائية، والهندسية، والكيماوية، بمساحات تبدأ من 432 مترًا مربعًا حتى 792 مترًا مربعًا، ضمن نظامي التمليك أو الإيجار وفقًا لاحتياجات المستثمرين.



يأتي طرح هذه الوحدات ضمن خطة الدولة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير فرص عمل جديدة للشباب، خاصة في المحافظات ذات المقومات الصناعية الواعدة مثل المنيا.



ويتم التقديم من خلال منصة “مصر الصناعية الرقمية” عبر الموقع الإلكتروني www.madein.eg، خلال الفترة من الإثنين 6 أكتوبر وحتى الاثنين 20 أكتوبر 2025.