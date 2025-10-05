إصابة 6 طالبات بكلية التمريض في حادث سير بكفر الشيخ

كفر الشيخ - إسلام عمار:



أصيبت 6 طالبات بكلية التمريض جامعة كفر الشيخ، اليوم الأحد، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق المحلة - كفر الشيخ، بالقرب من الكوبري الأزرق بمدخل مدينة كفر الشيخ.

ورصدت غرفة طوارئ مديرية الشئون الصحية في كفر الشيخ، وصول 6 طالبات مصابات بإصابات مختلفة إلى مستشفى العبور للتأمين الصحي نتيجة الحادث.

وتبين من سجلات المستشفى إصابة كل من :"فرحة.إ.ا"، بجرح قطعي بالحاجب الأيسر، و"فاطمة.ا.ح"، بجرح قطعى بالذراع الأيمن، و"بسملة.و"، بجرح قطعى بالذراع الأيمن، و"فاطمة.أ.م.خ"، باشتباه كسر بالذراع الأيمن، و"ملك.ر.ر"، باشتباه كسر بالذراع الأيمن، و"صباح.ع.ق"، اشتباه، بارتجاج بالمخ.



وقال مصدر مسئول بمديرية الشئون الصحية في كفر الشيخ لمصراوي إن هؤلاء المصابات جميعهن طالبات بكلية التمريض جامعة كفر الشيخ، ويتلقين الإسعافات اللازمة.