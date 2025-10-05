جريمة صادمة بأسيوط.. سائق يذبح داخل سيارته والتحريات تكشف تفاصيل مثيرة

أسيوط ـ محمود عجمي:

شهد طريق أسيوط الجديدة، صباح اليوم الأحد، جريمة قتل راح ضحيتها سائق سيارة، إثر قيام عاطل بذبحه داخل سيارته بسبب خلافات بينهما.

وتلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الفتح، يفيد بورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة بالعثور على جثة سائق مذبوح داخل سيارته بالقرب من مدخل قرية المعصرة.

انتقلت قوة من مباحث المركز وسيارة إسعاف إلى موقع البلاغ، حيث كشفت المعاينة الأولية عن مقتل المواطن "أحمد. ج. م"، 38 عامًا، ويعمل سائقًا، إثر تعرضه للذبح داخل سيارته.

وأسفرت التحريات الأولية عن تحديد هوية الجاني، وتبين أنه "محمد. ع. ت"، 35 عامًا، عاطل، وأن الجريمة وقعت نتيجة خلافات سابقة بين الطرفين.

تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الإيمان العام تحت تصرف النيابة العامة، فيما تم تحرير محضر بالواقعة تمهيدًا لعرضه على النيابة لاستكمال التحقيقات.