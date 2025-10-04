القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

قضت محكمة جنايات مستأنف بنها، برئاسة المستشار صالح محمد صالح عمر، وعضوية المستشارين حامد عبد المجيد، أحمد أسامة دبوس، محمد عيد عليوة، وسامح عاصم نصر، وبأمانة سر علي القلشي، بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات على عبد السلام محمد صبري إبراهيم، قائد قطار طوخ، في القضية المعروفة إعلاميًا باسم "حادث قطار طوخ"، الذي أسفر عن وفاة 25 شخصًا وإصابة 152 آخرين عام 2021.

وألزمت المحكمة المتهم بدفع غرامة مالية قدرها 20 ألف جنيه، وتأييد حكم رد مبلغ 9 ملايين و414 ألفًا و394 جنيهًا، بالإضافة إلى عزله من وظيفته لمدة 3 سنوات تبدأ بعد انتهاء تنفيذ العقوبة.

وشمل الحكم أيضًا تعديل العقوبة بحق كل من جمال عبد الحكيم عبد الله مبروك، ومحمد أمين عبد الغني إبراهيم، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات عما نسب إليهما.

- تفاصيل القضية:

كشفت أوراق الدعوى رقم 11122 لسنة 2023 جنايات مركز بنها، والمقيدة برقم 1463 لسنة 2023 كلي شمال بنها، أن المتهمين عبثوا بأجهزة السلامة الخاصة بالقطارات، حيث تم تعطيل جهاز التحكم الآلي (ATC) المسؤول عن تهدئة سرعة القطار، ما تسبب في وقوع الحادث المروع.

كما تضمنت القضية اتهامات بتزوير واسع النطاق في دفاتر ومستندات رسمية تخص هيئة السكة الحديد، من بينها دفاتر توقيع السائقين، ونماذج السلامة الميكانيكية والكهربائية، وشهادات صلاحية القطارات، بهدف تمرير القطار محل الواقعة وإضفاء المشروعية على تسييره على خلاف الحقيقة.

وشارك في هذه التزويرات عشرات الموظفين التابعين لهيئة السكك الحديدية، حيث تبين أن بعضهم وضعوا توقيعات مزورة منسوبة زورًا لقائد القطار وآخرين، بما يفيد تسليم واستلام القطار وسلامته الميكانيكية والكهربائية رغم عدم مطابقتها للحقيقة.

- اتهامات إضافية

أثبتت التحقيقات أيضًا أن بعض المتهمين من موظفي الهيئة حازوا مواد مخدرة، بينها "حشيش" و"ترامادول"، بقصد التعاطي، في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.