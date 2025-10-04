جنوب سيناء - رضا السيد:

أطلقت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة جنوب سيناء الحملة القومية للتوعية بأهمية المشاركة الإيجابية في الانتخابات البرلمانية تحت شعار "شارك.. الكلمة كلمتك"، في إطار الاستعداد لانطلاق انتخابات مجلس النواب.

وقال محمد فتحي، وكيل وزارة الشباب والرياضة، إن الفعاليات انطلقت بالتعاون بين المديرية ووزارة الشباب والرياضة، ممثلة في الإدارة المركزية للتعليم المدني، والإدارة العامة لبرلمان الطلائع والشباب، بهدف تعزيز المشاركة السياسية للشباب في الانتخابات المقبلة.

وأوضح فتحي أن الحملة تهدف إلى تسليط الضوء على أهمية المشاركة السياسية الشعبية الفعالة، مؤكداً أن التنمية مرتبطة بالإنسان، الذي يجب أن يشارك في اختيار أهدافها ووسائلها وأساليبها لضمان تأثيرها على حياته حاضراً ومستقبلاً.

وأضاف أن المشاركة السياسية هي جوهر الديمقراطية وروحها، وتمنح المواطن القدرة على المشاركة في تدبير الشأن العام من خلال العملية الانتخابية. كما أكّد أن تعزيز المشاركة السياسية يساهم في استقرار المجتمع وتلبية متطلباته، ويُمكّن المواطنين من التعبير عن تطلعاتهم وهمومهم وقضاياهم.

وأشار فتحي إلى أن المشاركة الإيجابية في العملية الانتخابية واجب وطني ودستوري على كل مواطن، كما تعلي من قيمة الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وتشكل جزءًا من القيم الأساسية للجمهورية الجديدة، وتتطلب طرح أفكار مختلفة لتفعيلها.

وأكد أن الحملة تتضمن التأكيد على أهمية المشاركة في الاستحقاق البرلماني المقبل والإدلاء بالأصوات في صناديق الاقتراع، باعتبار ذلك مسؤولية وطنية وأحد واجبات المواطنة، خاصة في ظل التحديات التي تواجهها الدولة المصرية. كما تهدف إلى نشر الوعي والتثقيف السياسي بين المواطنين والشباب.

وأوضحت الفعاليات تفاعل المشاركين بشكل كبير، حيث عبروا عن أهمية المشاركة الإيجابية والفاعلة في الانتخابات المقبلة، مؤكدين أن هذه اللقاءات أسهمت في تعزيز وعيهم السياسي والمساهمة في تحقيق التنمية الشاملة.

جدير بالذكر أن وزارة الشباب أعدت خطة لتنفيذ لقاءات حوارية بمحافظات الجمهورية، بمشاركة أساتذة متخصصين في العلوم السياسية والقانون الدستوري، في إطار الحملة القومية لتعزيز المشاركة السياسية في انتخابات البرلمان 2025، وتشمل جميع فئات الشباب في كل أنحاء الجمهورية.