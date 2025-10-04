5 مصابين بينهم أطفال.. انقلاب سيارة ملاكي على طريق أسيوط - الخارجة

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

أصيب 5 أشخاص بينهم 4 أطفال، 3 منهم أشقاء، اليوم السبت، في حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق أسيوط - الخارجة بمنطقة الكيلو 150 في نطاق مركز الخارجة بمحافظة الوادي الجديد.

تلقى اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوصول مصابين في حادث مروري.

وبالفحص تبين أن المصابين هم: محمد مروان محمد، 19 عامًا، علي محمد علي، 11 عامًا، ابتهال عامر علي، 14 عامًا، فهد عامر علي، 10 أعوام، زهرة عامر علي، 7 أعوام، وجميعهم من مركز ديروط بمحافظة أسيوط.

انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعي لتلقي العلاج. كما تحرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وأفادت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة، بالتعاون مع إدارة المرور، أنه تم الدفع بالوناشات والمعدات لرفع آثار الحادث وإعادة حركة المرور إلى طبيعتها.