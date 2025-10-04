مصرع شخصين وإصابة 16 آخرين في حادث تصادم بالفيوم

الفيوم - حسين فتحي:

لقى شخصان مصرعهما وأصيب 16 آخرون في حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى تاكسي بالطريق الدائري بمحيط مركز الفيوم.

كان اللواء أحمد عزت، مساعد وزير الداخلية لأمن الفيوم، قد تلقى إخطارًا من العميد محمود أبو بكر، مأمور قسم شرطة الفيوم، يفيد بمصرع شخصين وإصابة 16 آخرين.

جرى الدفع بـ13 سيارة إسعاف تحت إشراف الدكتور عمرو عثمان، الذي أشرف على نقل المصابين والمتوفين إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام وجامعة الفيوم.

وكشفت معاينة العقيد وائل عبد الحي، وكيل إدارة مرور الفيوم، أن سبب الحادث يرجع إلى السرعة الزائدة لقائد السيارة الميكروباص وعدم قدرته على السيطرة على عجلة القيادة، ما أدى إلى اصطدامه بالسيارة التاكسي التي كانت تحاول الدوران للاتجاه المعاكس.

وأخطرت نيابة مركز الفيوم، التي تتولى التحقيق في الحادث.