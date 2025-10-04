حجز المتهمين بالتعدي على طفل في شبين القناطر بالقليوبية

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

أمرت جهات التحقيق في شبين القناطر بمحافظة القليوبية بحجز خمسة عاطلين تعدوا جنسيًا على طفل بإحدى قرى شبين القناطر بمحافظة القليوبية بصحبة تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها، وعرض المجني عليه على الطب الشرعي.

وشهدت قرية كفر الدير بمدينة شبين القناطر بمحافظة القليوبية واقعة مأساوية، بعدما تعرض صغير يبلغ من العمر 13 عامًا للاعتداء الجنسي المتكرر على يد 5 عاطلين، ما أثار حالة من الغضب بين الأهالي.

كانت البداية بتلقي اللواء محمد السيد، مدير إدارة المباحث الجنائية بالقليوبية، واللواء وائل المتولي، رئيس مباحث المديرية، إخطارًا من المقدم محمود إسماعيل، رئيس مباحث مركز شبين القناطر، بورود بلاغ من المدعوة "نهى. ج"، 40 عامًا، ربة منزل، مقيمة بقرية كفر الدير، تتهم فيه 5 عاطلين بالاعتداء الجنسي على نجلها "عمر. م"، 13 عامًا، أكثر من مرة.

وبتكثيف التحريات والفحص، تبين صحة البلاغ، حيث تم تحديد هوية المتهمين وهم: حمدي، 16 سنة، ومحمد، 19 سنة، ومصطفى، 19 سنة، وخالد 16 سنة، ومحمد 16 سنة، وجميعهم مقيمون بقرية كفر الدير دائرة المركز.