إصلاح كسر بخط الصرف الرئيسي وعودة ضخ المياه للكرور بأسوان (صور)

أسوان - إيهاب عمران:

تابع اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، جهود فرق الصيانة الفنية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي، والمقاولون العرب، في التعامل مع الكسر المفاجئ بخط الطرد الرئيسي لمحطة الكرور للصرف الصحي رقم (11) بميدان المدخل الجنوبي عند منطقة الشرطة العسكرية، والذي يبلغ قطره 600 مللي من نوع (GRP).

وأوضح المحافظ أن الفرق الفنية نجحت في إصلاح الكسر خلال 6 ساعات فقط بعد عمل متواصل تحت إشراف ميداني من اللواء ياسر عبد الشافي، معاون المحافظ، حيث تم تحديد موقع الكسر وبدء أعمال الحفر وشفط كميات المياه للوصول إلى الماسورة المتضررة على عمق 3 أمتار.

وأشار إلى أنه تم الدفع بـ 12 معدة متنوعة من سيارات ولوادر وعربات كسح، مما ساهم في سرعة الانتهاء من أعمال الإصلاح، مؤكدًا أنه تم استبدال الماسورة التالفة بأخرى جديدة، وإجراء اختبار شامل للتأكد من سلامة الخط وعدم وجود تسريبات.

وأضاف المحافظ أنه تم إعادة ضخ مياه الشرب إلى منازل منطقة الكرور بعد مرورها من موقع الإصلاح بشكل آمن، مشيرًا إلى أنه بالتوازي مع ذلك تم الانتهاء من الإجراءات الإدارية والفنية اللازمة لبدء إنشاء محطة رفع المشتل الجديدة للصرف الصحي رقم (12) خلال الأسبوع المقبل، كحل جذري لاستيعاب تصرفات منطقة الكرور والقضاء على المشكلة نهائيًا.